Die Renault-Tochter The Future is Neutral hat mit der Wiederaufbereitung von drei Komponenten des E-Antriebsstrangs begonnen: Elektromotoren, Leistungselektronik und Batterien. Künftig haben Renault-Kunden beim After Sale die Wahl zwischen neuen Originalteilen und aufbereiteten Komponenten, die um bis zu 30 Prozent günstiger sind. Bei The Future is Neutral handelt es sich um das 2022 gegründete Tochterunternehmen der Renault Group mit Recycling-Fokus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...