Goldpreis auf Allzeithoch - Fed-Notenbanksitzung beflügelt

Nach der Fed-Notenbanksitzung vom Vorabend notiert der Goldpreis auf Rekordhoch. Die Zinssenkungsfantasien der Anleger haben offensichtlich neue Nahrung erhalten. Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen spielt zinslosen Anlagen wie etwa Gold in die Karten.

Eine Unze des Edelmetalls kostet laut IG-Indikation kostete zwischenzeitlich 2.222,39 Dollar und damit 1,2 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. Fed dreht wie erwartet nicht an den Zinsschrauben, signalisiert aber drei Zinssenkungen für 2024 Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat ihren Leitzins wie erwartet bei einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent beibehalten. Auf der Gegenseite signalisierte der Währungshüter jedoch für das Jahr laufende Jahr drei Zinssenkungen, sollte die Inflation mitspielen.

Powell betonte, dass die Teuerung grundsätzlich auf dem Weg zum angepeilten Ziel von 2 Prozent sei. Allerdings sei dieser Weg "holprig", hieß es. Möglicherweise könnten saisonale Effekte zu den erhöhten Werten im Januar und Februar beigetragen haben, hieß es weiter. Im Hinblick auf die neue Inflationsdaten wolle die Fed einen "höheren Grad an Zuversicht" erlangen. Aktuelle Webinare: Index-Trading - Charttechnik, Fundamental-Research und das Sentiment - Mittwoch, 3. April 2024, 18:30 Uhr Jetzt kostenlos anmelden!

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

