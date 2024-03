Volle Fahrt voraus: Die Aktie des Chemiekonzerns BASF (WKN: BASF11) erklimmt am Donnerstagmorgen ein neues 52-Wochen-Hoch bei 52,88 €. Was treibt den Wert, der in den vergangenen Tagen um mehr als +7% zugelegt hat, aktuell an? Und ist das erst der Auftakt zu weiteren Kurssteigerungen? BASF vorgestellt BASF ist der nach Umsatz größte Chemiekonzern der Welt. Er ist in den sechs Segmenten Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...