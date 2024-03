Google Research und das Fitness-Tracker-Unternehmen Fitbit wollen gemeinsam eine KI-basierte Personal-Trainer-App herausbringen. Die Entwicklung macht offenbar gute Fortschritte. Wie Google in einem Blogpost bekannt gegeben hat, arbeitet die Forschungsabteilung des Unternehmens derzeit gemeinsam mit Fitbit an einer Fitness-App, die Anwender:innen eine persönliche Beratung in Sachen Sport und Gesundheit zuteilwerden lassen soll.AnzeigeAnzeige Google: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...