© Foto: Jiang Aishan/XinHua/dpa



Der Hongkonger Leitindex Hang Seng klettert am Donnerstag um zwei Prozent und versucht sich damit unterstützt durch kräftige Kursgewinne in vielen Einzelwerten erneut an einer Rallye.Angetrieben einerseits durch die von der US-Notenbank Fed am Mittwochabend in Aussicht gestellten drei Leitzinssenkungen in diesem Jahr sowie andererseits durch ein bärenstarkes Quartalsergebnis von E-Commerce-Wert PDD Holdings versuchten sich China-Aktien am Donnerstagmorgen im Handel in Hongkong an einem neuerlichen Rallye-Anlauf. Der mit vielen chinesischen Basiswerten prominent besetzte Hang-Seng-Index legte um knapp zwei Prozent zu und wurde dabei von Werten quer durch alle Branchen angetrieben. Neben …