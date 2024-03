Bei der Alte Leipziger Bauspar AG übernimmt Harald Rupp ab Januar 2025 den Vorstandsposten von Stephan Buschek, der zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Rupp soll künftig unter anderem die Bereiche Bausparen, Finanzen, Risikomanagement, Organisation und IT sowie Recht und Datenschutz verantworten. Harald Rupp wird zum 01.01.2025 neues Vorstandsmitglied der Alte Leipziger Bauspar AG. Er tritt die Nachfolge von Stephan Buschek an, der zum Jahresende 2024 nach jahrzehntelanger Tätigkeit für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...