London (www.anleihencheck.de) - Eric Winograd, Director - Developed Market Economic Research bei AllianceBernstein, kommentiert die Sitzung der FED.Auch wenn die amerikanische Notenbank FED ihren Leitzins bei der gestrigen Sitzung wie erwartet unverändert gelassen und auch darüber hinaus kaum überrascht habe, bestehe offensichtlich weiterhin ein erheblicher Kontrast zwischen der Stabilität der FED und der Volatilität an den Finanzmärkten. Letztere habe sich in den vergangenen Monaten erheblich anpassen müssen: Nachdem die Märkte zunächst bis zu sieben Zinssenkungen für 2024 eingepreist hätten, würden sie jetzt von nur noch drei ausgehen. Dieser erhebliche Sprung spiegele sich mittlerweile auch in den allgemein steigenden Renditen für US-Staatsanleihen wider. Eine Veränderung, die den Markt jedoch schlicht und ergreifend in Einklang mit der Strategie der FED bringe. Daher verwundere es auch nicht, dass das Komitee gestern nicht mit einer Anpassung reagiert habe. ...

