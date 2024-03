Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Notenbank unterstützt die verbesserten Konjunkturaussichten durch Zinssenkungen, so die Analysten der Helaba.Ein Konjunkturrisiko sei der schwache Aufschwung in Deutschland.Das konjunkturelle Bild in Tschechien wandele sich 2024, wenn auch nur langsam. Nach einem Minus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,4% im vergangenen Jahr seien die Aussichten für dieses Jahr besser. Der Arbeitsmarkt sei robust, die Stimmung bei den Verbrauchern habe sich aufgehellt. Der Mindestlohn sei zum 1. Januar um rund 9% gestiegen, die Reallöhne würden zulegen. So dürften Konjunkturimpulse von der privaten Nachfrage kommen. Mit dem Konsum würden allerdings auch die Importe anziehen, was den Außenbeitrag belaste. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...