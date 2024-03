Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Schweizer Finanzmetropole Zürich nimmt über eine Anleihe (ISIN CH1310346312/ WKN A3LVQ7) frisches Kapital in Höhe von 200 Millionen Schweizer Franken auf, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 1,35% und werde erstmalig am 24.03.2025 ausgezahlt. Das Fälligkeitsdatum sei der 24.03.2045. Diese Anleihe könne ab einem Mindestbetrag und in kleinsten handelbaren Einheiten von jeweils 5.000 Nominalen gehandelt werden. Von S&P gebe es ein AA+ Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 21.03.2024) (21.03.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...