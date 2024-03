In der vergangenen Woche sind weitere 15 E-Busse im Stadtgebiet von Mönchengladbach und nunmehr auch zwei E-Busse im Stadtgebiet Viersen auf Linie gegangen. Die neuen Elektrobusse kommen von BYD und werden vom niederrheinischen Betreiber NEW eingesetzt. Für die nun insgesamt 19 E-Busse in Mönchengladbach wurden im Busdepot auf der Rheinstraße Lademöglichkeiten geschaffen. Zudem sind zusätzliche Pantografen im Stadtgebiet geplant. Da alle E-Busse ...

