Douglas Börsengang mit schlechtem Start

Werbung







Douglas ist zurück an der Börse. Die Prognosen waren optimistisch, aber die Aktie startete unter Ausgabepreis.



Die größte Parfümeriekette Europas ist heute Morgen aufs Börsenparkett zurückgekehrt. Vor den ersten großen Börsengang des Jahres war die Stimmung positiv, die Emission wurde laut den begleitenden Investmentbanken mehrfach überzeichnet. Die Anzahl der Investoren, die Gebote für die Aktie abgegeben haben, war besonders hoch. Der finale Angebotspreis von 26 Euro sollte am unteren Ende der Preisspanne liegen, die offiziell bis 30 Euro reichte. Außerdem ist das Geschäft im letzten Jahr deutlich gestiegen.



Jedoch haben diese Erwartungen sich nicht auf dem Finanzmarkt umgesetzt. Die neue Aktie fällt heute um mehr als 7% auf ungefähr 23,5 Euro. Ein Grund dafür ist der hohe Verschuldungsgrad des Unternehmens, der die Investoren beunruhigt hat. Nach dem heutigen IPO sollten die Schulden verringert werden.









Quelle: HSBC