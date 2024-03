Der zweite Börsengang im Jahr 2024 ist vollbracht. Die Parfümerie-Kette Douglas kehrt nach 11 Jahren zurück auf das heilige Finanzparkett. Mit einem Ausgabepreis von 26€ am unteren Ende der Preisspanne, einem ersten Kurs von 25,50€ startet die größte Parfümeriekette Europas enttäuschend in die Wiederaufnahme. Was in Zukunft zu erwarten ist und wie die Schulden in Milliardenhöhe weiter gesenkt werden sollen, erfahren Sie in diesem Interview mit Mark Langer, dem CFO des Unternehmens.