EQS-News: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

IVU: Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2023



21.03.2024 / 13:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 21. März 2024 | Die IVU Traffic Technologies AG hat 2023 erneut das erfolgreichste Geschäftsjahr ihrer Firmengeschichte geschrieben: Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 8,2% auf 122,5Mio.€, das Rohergebnis um 11,7% auf 101,1Mio.€ und das Betriebsergebnis (EBIT) um 6,1% auf 15,8Mio.€. Um die Anleger auch in diesem Jahr am Erfolg der IVU zu beteiligen, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine auf 0,26€ erhöhte Dividende vorschlagen. "Die IVU fährt Jahr um Jahr neue Rekordergebnisse ein - das ist keine Selbstverständlichkeit und vor allem der Verdienst unserer fast 1.000 Kolleginnen und Kollegen", sagt Martin Müller-Elschner, CEO von IVU Traffic Technologies. "Klimafreundliche Mobilität heißt Bus und Bahn: Dem öffentlichen Verkehr gehört die Zukunft - und wir bieten mit der IVU.suite die passende Komplettlösung für die Digitalisierung und Optimierung aller betrieblichen Prozesse im Nah- und Fernverkehr." Der Geschäftsbericht 2023 steht auf der Website der IVU zum Download bereit:

www.ivu.de/finanzberichte . IVU Traffic Technologies sorgt seit über 45 Jahren mit mehr als 1.000 Expertinnen und Experten für einen effizienten und umweltfreundlichen Öffentlichen Verkehr. Die integrierten Standardprodukte der IVU.suite bilden alle Prozesse von Bus- und Bahnunternehmen ab: von der Planung und Disposition über die Betriebssteuerung, das Ticketing und die Fahrgastinformation bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen. In enger Partnerschaft mit seinen Kunden führt das Unternehmen anspruchsvolle IT-Projekte zum Erfolg und sorgt so für zuverlässige Mobilität in den Metropolen der Welt.

IVU. SYSTEME FÜR LEBENDIGE STÄDTE.



21.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com