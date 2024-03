Der Euro hat am Donnerstag nachgegeben. Er konnte zwischenzeitlich kräftige Verluste aber eindämmen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Zeitweise war der Kurs unter die Marke von 1,09 Dollar gefallen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0844 Dollar festgesetzt.Der Euro wurde vor allem durch schwache Umfrageergebnisse ...

