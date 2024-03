Kiesen (ots) -Die führende Garten- und Landschaftsbau Gruppe der Schweiz ernennt Carsten Bopp zum neuen CEO der Gruppe.Der Verwaltungsrat ernennt im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie der B+G Gruppe Carsten Bopp per 1. April zum neuen CEO der Gruppe. Er löst damit den Delegierten und Verwaltungsratspräsidenten Werner Schnorf ab, der das Amt als CEO seit August 2023 ad-interim ausgeführt hat. Werner Schnorf wird sich wieder auf die Aufgabe im Verwaltungsrat konzentrieren.Carsten Bopp, Maschinenbauingenieur, ist Schweizer und deutscher Staatsangehöriger und verfügt über reiche gesamtunternehmerische Erfahrung vom KMU bis zum Grosskonzern. Carsten spricht fliessend fünf Sprachen, darunter alle Landessprachen und hat vertiefte Erfahrungen im Infrastruktur Projektgeschäft. Er war unter anderem Gruppen CEO und Teilhaber des Planungs- und Ingenieurunternehmen Pini Swiss Engineers AG, mit über 400 Mitarbeitenden, als auch Leiter des weltweiten Bereichs Stadt- und Strassenbahnen bei Bombardier Transportation und Verwaltungsratspräsident der Schweizer Landesgesellschaft.Carsten Bopp ist Vorstand und ehem. Präsident von swisscleantech, dem branchenübergreifenden Wirtschaftsverband für eine nachhaltige und klimataugliche Wirtschaftspolitik und engagiert sich auch unternehmerisch im Bereich der Biodiversität.Werner Schnorf heisst Carsten Bopp herzlich willkommen: " Wir freuen uns überaus, dass wir Carsten für diese herausfordernde Aufgabe gewinnen konnten. Mit seiner gewinnenden Art und seiner grossen Projekt- und Verkaufserfahrung wird er in Zusammenarbeit mit den lokalen Geschäftsführern unsere noch junge Gruppe auf ihrem Wachstumskurs zu nachhaltigem Wachstum führen. Wir heissen Carsten in unserer Gruppe herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit".Über B+G Schweiz AGB+G Schweiz AG mit Sitz in Kiesen/BE ist die führende Garten- und Landschaftsbau Gruppe in der Schweiz. Die Gruppe fokussiert sich auf die professionelle Beratung, Planung, Bau und Unterhalt von Gärten und Sportanlagen von Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Institutionen. B+G Schweiz AG beschäftigt über 650 Mitarbeitende an insgesamt elf Standorten im Schweizer Mittelland, im Grossraum Zürich, in der Westschweiz und im Wallis.Die Gruppe ist aus dem alteingesessenen Berner Gartenbauunternehmen Bächler + Güttinger AG hervorgegangen und hat sich in den letzten Monaten über Zusammenschlüsse mit Gartenbauunternehmen, u.a. der West Schweizer Menétrey AG, geographisch konstant erweitert. B+G Schweiz AG ist im Besitz des Schweizer Patrimonium Private Equity Fund, der EGS Beteiligungen AG, Kurt Hauser und dem Management.https://www.bgch.chPressekontakt:Marketing B+G Schweiz AGRamon StuckiEmail: ramon@wucht.chTelefon +41 31 512 26 26Mobil +41 79 79 828 65 60Original-Content von: B+G Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096223/100917304