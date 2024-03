Die US-Börsen dürften ihre positive Reaktion auf den jüngsten Zinsentscheid der Notenbank Fed am Donnerstag fortsetzen. Am Vorabend hatten sie in der Schlussphase schon deutlichen Rückenwind davon bekommen, dass weiterhin Aussicht auf drei Zinssenkungen in diesem Jahr besteht. Der Leitzins wurde wie erwartet in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen.Am Donnerstag taxierte der Broker IG den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...