Vaduz (ots) -Am 20. März 2024 unterzeichneten Regierungsrätin Dominique Hasler und der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika für Liechtenstein, Scott C. Miller, eine Absichtserklärung über den Wissensaustausch im Bereich der Lehrlingsausbildung. Mit der Erklärung bekennen sich die beiden Staaten zu einem engeren Austausch im Bereich der Lehrlingsausbildung und anderer berufsbezogener Lernprogramme. Die Unterzeichnung ist ein Zeichen der hervorragenden Beziehungen zwischen Liechtenstein und den USA.Die Absichtserklärung ermöglicht einen vertieften Austausch zum Thema Berufsbildung sowie einen verbesserten Zugang zu relevanten Verwaltungsstellen in den USA. Aussenministerin Hasler würdigte die Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung wie folgt: "Es freut mich sehr, dass wir mit dieser Absichtserklärung die Basis für eine weitere Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit legen können. Die Erklärung leistet einen positiven Beitrag zu den bereits ausgezeichneten Beziehungen zwischen Liechtenstein und den USA, die gerade letzte Woche mit meinem Besuch in den USA und dem Treffen mit US-Vizeaussenminister Campell bekräftigt wurden".Die Unterzeichnung fand im Rahmen der zeitgleich stattfindenden US Pop-Up Botschaft in Liechtenstein statt, die das zweite Jahr in Folge von der US Botschaft organisiert wurde.