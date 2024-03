Durch das starke Ansteigen der Kurse wird eine Korrektur von vielen Anlegern erwartet, doch muss sie wirklich kommen? Diese Gründe sprechen gegen einen Abverkauf an den Märkten: Nach einer starken Aufwärtsbewegung kommt eine Korrektur, so zumindest die Psychologie vieler Anleger. Allerdings stellt sich die Frage: Muss das wirklich sein? Denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass häufig ein Abverkauf in einer guten Börsenphase heraufbeschworen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...