DJ Postbank-Beschäftigte streiken Freitag und Samstag

FRANKFURT (Dow Jones)--In den Tarifverhandlungen mit der Postbank erhöht Verdi abermals den Druck. Die Gewerkschaft rief die Beschäftigten nach einem ihrer Ansicht unzureichenden Angebot am Freitag und Samstag zu Streiks auf. "Die Arbeitgeberseite hat zwar Anfang der Woche nachgebessert, aber das Angebot bleibt bei allen wichtigen Punkten unterhalb der Erwartungen an einen abschlussfähigen Kompromiss", sagte Verhandlungsführer Jan Duscheck. "Dabei kann es nicht bleiben. Deshalb weiten wir die Streiks ab sofort massiv aus."

Duschek kündigte zudem an, die Arbeitskampfmaßnahmen sukzessive auszuweiten und eine Urabstimmung vorzubereiten. "Wenn die Arbeitgeberseite diese Eskalation vermeiden will, muss sie ihr Angebot bis zum nächsten Verhandlungstermin am 16. April deutlich nachbessern", sagte er.

March 21, 2024 09:46 ET (13:46 GMT)

