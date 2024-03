Die Kursrally von Micron nach einem starken Quartalsausblick strahlt am Donnerstag international positiv auf Chipwerte aus. Während die Titel des US-Chip-Riesen im frühen Handel an der Wall Street um 15 Prozent nach oben schossen und damit bei 113,50 Dollar auf Rekordhoch notieren, ging es in Europa für die Branchenwerte Infineon und STMicroelectronics um bis zu drei Prozent nach oben.Micron rief ...

