Pressemitteilung der PCC SE:

PCC im vierten Quartal mit leichtem Aufwärtstrend bei Umsatz und operativem Ergebnis

- Konzernzahlen des Gesamtjahres 2023 konjunkturbedingt deutlich unter Rekordwerten von 2022

Bei der Duisburger Beteiligungsholding PCC SE wiesen die Umsatz- und die operative Ergebnisentwicklung im vierten Quartal 2023 einen leichten Aufwärtstrend auf. Der Quartalsumsatz lag mit 224,3 Millionen € um knapp 2 % über dem Vorquartal. Der Konzernumsatz des Geschäftsjahres 2023 kumulierte sich auf 992,3 Millionen €, ein Rückgang um rund 25 % zum Rekordumsatz des Vorjahres. "Die Geschäftsentwicklung der PCC-Gruppe war im Wesentlichen durch die schwache Konjunktur, insbesondere in Deutschland, aber auch in der gesamten Europäischen Union, also in unseren Hauptabsatzmärkten, geprägt", erklärt Ulrike Warnecke, Vorstandsmitglied der PCC SE. "Hinzu kam die aggressive Exportpolitik ...

