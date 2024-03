Der KMU-Anleihemarkt zeigt sich in diesen Tagen äußerst "energetisch" - zum einen läuft die Berichtssaison an und die ersten Emittenten präsentieren testierte Jahreszahlen, zum anderen treten nahezu ausnahmslos neue Anleihen aus dem Erneuerbaren Energien-Sektor zu Tage. Ein früher Nachweis, dass dieser Bereich wohl auch im Kalenderjahr 2024 die Spitzenposition in puncto Emissionstätigkeit einheimsen wird. Der Kapitalbedarf für die Energiewende ist einfach enorm.

Mit der Solarnative GmbH gibt ein innovatives und äußerst ambitioniertes Unternehmen sein Debüt am Kapitalmarkt. Mit der patentgeschützten Entwicklung ihres "PowerSticks" könnte Solarnative ...

