Jetzt gab es einen neuen Großauftrag. Im Rahmen dessen liefert LPKF ab dem 1. Halbjahr 2025 hochpräzise Lasersysteme zur Strukturierung von Solarmodulen für die Ausrüstung neuer Produktionsanlagen im Wert von über 15 Mio. €. Hinter vorgehaltener Hand soll der Kunde aus den USA kommen. Wir tippen auf FIRST SOLAR.Am Donnerstag folgt das Zahlenwerk für 2023 nebst Ausblick. Ein Vorgriff bietet sich nicht an, dafür ist besonders im Nebenwertesektor die Gefahr von verfehlten Erwartungen zu hoch. Grundsätzlich ist LPKF aber auf dem richtigen Weg. Das operative Comeback nimmt Konturen an.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.