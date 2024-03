Der DAX hat am Donnerstag dank positiv aufgenommener Zinssignale aus den USA seine Rekordjagd fortgesetzt. Nach einem Anstieg bis auf 18.177 Punkte gewann der deutsche Leitindex am Nachmittag noch ein halbes Prozent auf 18.106 Punkte. Für den MDAX und den Euro Stoxx 50 ging es derweil um jeweils 0,8 Prozent nach oben. Die Fed hielt wie erwartet an den aktuellen Leitzinsen fest, stellt aber weiterhin ...

