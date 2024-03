EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

LION E-Mobility AG erreicht Umsatzziel für GJ 2023 und prognostiziert Umsatzwachstum in 2024



LION E-Mobility AG erreicht Umsatzziel für GJ 2023 und prognostiziert Umsatzwachstum in 2024 Umsatz steigt um 4 % auf 56,1 Mio. €

EBITDA: - 0,7 Mio. €

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 2023: 4,4 Mio. €

Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Umsatzwachstum von rund 11 % erwartet Zug (Schweiz), 21. März 2024 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat heute die vorläufigen (ungeprüften) Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht und zeigt eine robuste Entwicklung in einem dynamischen Marktumfeld. Der Umsatz für das Jahr 2023 erreichte 56,1 Mio. € und übertraf damit den Vorjahreswert von 53,8 Mio. € um 4 % und lag leicht über der Prognose von über 55 Mio. € für das Geschäftsjahr 2023. Die Umsätze wurden hauptsächlich durch die Lieferung von LION-Batteriepacks an die sich schnell entwickelnden Märkte für Elektro-LKW und -Busse in Nordamerika und Europa sowie den wachsenden BTM-C&I-Sektor (Behind-The-Meter Commercial and Industrial) in Europa angetrieben. Die robuste und praxiserprobte Batterietechnologie ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, die von verschiedenen Formen der Mobilität bis hin zur Energiespeicherung reichen. Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen in diesen Regionen und die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen im gewerblichen und industriellen Bereich haben die Umsatzentwicklung erheblich gefördert. Das EBITDA für das Geschäftsjahr 2023 sank auf - 0,7 Mio. € gegenüber - 0,2 Mio. € im Jahr 2022. Diese Entwicklung ist auf eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl am neuen Produktionsstandort in Hildburghausen zurückzuführen. Das EBIT verringerte sich ebenfalls im Geschäftsjahr 2023 auf - 1,6 Mio. € gegenüber - 0,6 Mio. € im Jahr 2022. Dies ist auf die Verlagerung des Investitionsschwerpunkts auf die Produktionsstätte in Hildburghausen zurückzuführen. Damit haben sich die Abschreibungen im Geschäftsjahr 2023 gengenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Im EBIT ist eine einmalige Wertminderung von 0,5 Mio. € auf einen Kundenauftrag enthalten. Im Jahr 2023 wurde der Großteil der Investitionen in die Produktionsstätte in Hildburghausen getätigt. Mit der Aufnahme der Produktion im Mai 2023 erwirtschaftete LION im Geschäftsjahr 2023 einen positiven operativen Cashflow in Höhe von 2,1 Mio. €, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den - 6,8 Mio. € im Jahr 2022 darstellt. Darüber hinaus beliefen sich die liquiden Mittel am Ende der Periode 2023 auf 4,4 Mio. €, verglichen mit 3,0 Mio. € im Jahr 2022. Dr. Joachim Damasky, CEO von LION: "LION hält unbeirrt an seinem nachhaltigen Wachstumskurs fest. Durch strategische Investitionen und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz navigiert das Unternehmen geschickt durch die dynamische Marktlandschaft. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist unsere technologische Zusammenarbeit mit SVolt. Durch die verstärkte Zusammenarbeit werden wir beispielsweise die Leistung unserer Batteriepacks verbessern und die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen, um der schnell wachsenden Nachfrage gerecht zu werden." Ausblick 2024

Zusätzlich zu dem bereits bekannt gegebenen Auftrag von Karsan in Höhe von bis zu 12 Mio. € hat LION erfolgreich weitere Aufträge kleineren Umfangs akquiriert und steht in weiteren Verhandlungen mit bestehenden und potenziellen Kunden. LION hat mehrere Rahmenverträge über Batteriepacks für eBusse, eTrucks und Speicheranwendungen abgeschlossen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an zahlreichen Design-In-Aktivitäten für potenzielle zukünftige Kunden beteiligt. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet LION derzeit mit einem Umsatz in der Größenordnung von 60 Mio. € bis 65 Mio. €, was einem Wachstum von rund 11 % und einem erwarteten EBITDA von 0,5 Mio. € bis 1 Mio. € entspricht. Alessio Basteri, Vorsitzender des Verwaltungsrats von LION: "Mit Blick auf die Zukunft sind wir optimistisch, was unsere Umsatzerwartungen für das Geschäftsjahr 2024 angeht. Mit dem Schwung aus den bestehenden Aufträgen und den laufenden Verhandlungen gehen wir davon aus, unseren Wachstumskurs fortzusetzen. Wir haben uns zu nachhaltigem Wachstum verpflichtet und sehen mittel- bis langfristig ein großes Potenzial für unsere Geschäftstätigkeit." Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden. Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet. www.lionemobility.com LION E-Mobility Investor Relations

Haftungsausschluss:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden, und sind daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen können. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.



