Wien (ots) -Die Wiener Journalistin Mag. Ulrike Krestel wird Chefredakteurin des neuen Fachportals TARA24, das im zweiten Quartal 2024 live gehen wird. TARA24 versteht sich als unabhängiger News- und Serviceanbieter am österreichischen Pharma- und Apothekenmarkt.Ulrike Krestel war in den vergangenen Jahren in leitenden Positionen bei verschiedenen Medien und Verlagen der österreichischen Gesundheitsbranche tätig. "TARA24 wird eine Lücke in der tagesaktuellen Berichterstattung für Apotheker:innen und Industrie schließen. Ich freue mich, dieses tolle Projekt an den Start bringen zu können und mit einem engagierten Team zusammenzuarbeiten."Tom Bellartz, Geschäftsführer der ELPATO Medien GmbH: "Die Arzneimittelmärkte sind seit Jahren unter Druck und wandeln sich; das betrifft immer stärker auch die Apotheken, die Hersteller und die Menschen, die in Österreich in dieser Branche tätig sind. Mit TARA24 werden wir aktuelle und exklusive Nachrichten und Hintergründe liefern und damit für noch mehr Orientierung sorgen."Die ELPATO Medien GmbH hat nun mit einer eigenen Landesgesellschaft ihren Sitz in Wien aufgeschlagen. Bereits 2023 startete man in Österreich mit dem bewährten Eventformat APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.at/), vor wenigen Wochen erschien darüber hinaus erstmals das für Apotheker:innen und PKAs exklusive Samplingformat "Meine TARA-Box (https://www.meine-tara-box.at/meine-tara-box-start/)".In Deutschland zählt ELPATO (https://elpato.de/) zu den bedeutendsten Informationsanbietern am Gesundheitsmarkt. Mit rund 90 Mitarbeitenden wurden dort u.a. APOTHEKE ADHOC (https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/), PTA IN LOVE (https://www.pta-in-love.de/), die Eventreihe APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) oder auch das Marktforschungsangebot aposcope etabliert.