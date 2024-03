Brüssel (www.anleihencheck.de) - Nach der heutigen Veröffentlichung ist es ziemlich klar, dass der Geldpolitische Ausschuss der Bank of England näher an einer Zinssenkung ist, als der Markt geschätzt hat, so Jamie Niven, Senior Fixed Income Fund Manager bei Candriam.Bis vor ein paar Tagen sei die erste Zinssenkung erst für August erwartet worden. Die Formulierungen in der Erklärung von Gouverneur Andrew Bailey sowie die Tatsache, dass die Ausschussmitglieder Jonathan Haskel und Catherine Mann ihr Votum für eine Zinserhöhung zurückgenommen hätten, seien im Vergleich zu den Erwartungen eindeutig zurückhaltend. Obwohl die Märkte jetzt mit einer ersten Zinssenkung im Juni rechnen würden, würden die Experten nicht ausschließen, dass sie bereits im Mai erfolgen werde. ...

