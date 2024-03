Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England gab heute um 13:00 Uhr deutscher Zeit ihre neueste geldpolitische Entscheidung bekannt, so die Experten von XTB.Es sei erwartet worden, dass die Bank die Zinssätze zum fünften Mal in Folge unverändert bei 5,25% belasse. Es habe keine Überraschung und die Preise blieben unverändert gegeben. Die Entscheidung sei mit 8:1 getroffen worden, wobei 8 MPC-Mitglieder dafür gestimmt hätten, die Zinssätze unverändert zu lassen, und ein Mitglied dafür gestimmt habe, die Zinssätze zu senken (Dhingra). Dies sei eine zurückhaltende Entwicklung, wenn man bedenke, dass die Entscheidung bei der vorherigen Sitzung mit einer 6:3-Split-Rate getroffen und erwartet worden sei, dass die heutige Entscheidung mit einer 7:2-Praxis-Relation getroffen werde. BoE-Gouverneur Bailey habe gesagt, dass es noch nicht an der Zeit sei, die Zinsen zu senken. Die Leitlinien der Februar-Sitzung seien beibehalten worden, wobei die Aussage darauf hingewiesen habe, dass die Politik ausreichend lange auf einem ausreichend hohen Niveau bleiben müsse. BoE habe gesagt, dass der Verbraucherpreisindex aufgrund des Einfrierens der Treibstoffsteuer im zweiten Quartal voraussichtlich leicht unter 2% sinken werde. ...

