© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto



Die Digital World Acquisition Corp (DWAC) will Trumps Social-Media-Konzern TMTG per SPAC-IPO an die Börse bringen. Dagegen wehrt sich ein Großinvestor. Nun hat DWAC Klage gegen den Großinvestor eingereicht. Die Details.Die Aktie der Digital World Acquisition Corp (DWAC) verzeichnete am Mittwoch einen spektakulären Kursanstieg und beendete den Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von 17,8 Prozent. DWAC ist eine Akquisitions-Spezialgesellschaft (SPAC), die das von Ex-Präsident Donald Trump gegründete Social-Media-Unternehmen Trump Media & Technology Group (TMTG) an die Börse bringen will. Das Handelsvolumen der DWAC-Aktie stieg gestern auf 5,04 Millionen Aktien, verglichen mit einem …