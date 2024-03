EQS-News: MediClin AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

MEDICLIN lädt zur virtuellen Bilanzpressekonferenz 2024 ein



21.03.2024 / 16:56 CET/CEST

Offenburg, 21. März 2024



Die MEDICLIN lädt zur virtuellen Bilanzpressekonferenz 2024 ein



Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN 659 510) lädt zur virtuellen Bilanzpressekonferenz 2024 ein. Diese wird am



26. März 2024 um 11.00 Uhr (MEZ) stattfinden.



Der Vorstand der MEDICLIN wird im Rahmen eines Webcasts über das Geschäftsjahr 2023, die aktuellen Entwicklungen bei MEDICLIN sowie über den Ausblick 2024 berichten.



Im Anschluss an die Präsentation des Vorstands, haben Sie die Möglichkeit Fragen zu stellen. Die Präsentation wird in deutscher Sprache gehalten.



Um an der Bilanzpressekonferenz teilzunehmen, bitten wir Sie um eine Registrierung unter nachfolgendem Link:



MEDICLIN Analysten- und Bilanzpressekonferenz.



Anschließend bekommen Sie den Link zum Webcast und die Einwahldaten für die telefonische Zuschaltung übermittelt.



Bitte wählen Sie sich bereits 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung ein.



Nach der Bilanzpressekonferenz wird die Aufzeichnung (ohne die Q&A-Session) zeitnah auf der Website MEDICLINs verfügbar sein.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Für weitere Informationen:

Investor Relations

Ender Gülcan, CIIA, CESGA

Leiter Investor Relations und Nachhaltigkeit

Tel.: 0781/488-326

Fax: 0781/488-184

ender.guelcan@mediclin.de



MEDICLIN Aktiengesellschaft

Okenstraße 27

77652 Offenburg



Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)

Zu MEDICLIN gehören 32 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Die Gruppe verfügt über rund 8.300 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patientinnen und Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN - ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.







