Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0688921083 Barsele Minerals Corp. 21.03.2024 CA33583M1077 First Nordic Metals Corp. 22.03.2024 Tausch 1:1

CA75867R2037 Refined Metals Corp. 21.03.2024 CA75867L2066 Refined Metals Corp. 22.03.2024 Tausch 1:1

FR0000184798 Orpea 21.03.2024 FR001400NLM4 Orpea 22.03.2024 Tausch 1000:1

US60855D2009 Moleculin Biotech Inc. 21.03.2024 US60855D3098 Moleculin Biotech Inc. 22.03.2024 Tausch 15:1

CA0324721020 Anacott Acquisition Corp. 21.03.2024 CA75157B1085 Ramp Metals Inc. 22.03.2024 Tausch 1,760358:1

CA05591K1093 BMEX Gold Inc. 21.03.2024 CA05591K7033 BMEX Gold Inc. 22.03.2024 Tausch 10:1

