Bern (ots) -Der Qualitäts- und der Geschäftsbericht der Lindenhofgruppe bieten wichtige Botschaften und Einblicke in die Spitalgruppe. Ab 2024 erscheinen sie neu gestaltet und umweltverträglich in digitaler Form.Bisher waren die beiden wichtigen Publikationen der Lindenhofgruppe - der Qualitäts- und der Geschäftsbericht - imagefördernde und informative Drucksachen für die Spitalgruppe. Mit der digitalen Weiterentwicklung der Lindenhofgruppe und auch im Sinne der Nachhaltigkeit wurden diese Berichte neu konzipiert und werden ab 2024 ausschliesslich digital ausgespielt.Informative Unterhaltung durch hochwertigen Content und MedienmixDie Inhalte des Qualitäts- und des Geschäftsberichts sind via Desktop und Smart Devices aufrufbar und werden in einem professionellen Medienmix wiedergegeben: Berichte, Doppelinterviews, Videos, Video-Statements und dynamische Grafiken vermitteln die wichtigen und zu kommunizierenden Inhalte.Im Vordergrund steht weiterhin die hohe Qualität der Inhalte. Spezialistinnen und Spezialisten verschiedenster Fachbereiche kommen zu Wort. Sie geben adressatengerechte Einblicke in die verschiedenen internen Erfolgsgeschichten.Besondere Karte als TüröffnerAls Einstieg in die digitale Welt dient für ausgewählte Zielgruppen auch in Zukunft eine Drucksache: eine Karte als haptisches Erlebnis, die mittels QR-Codes den Einstieg in die digitalen Berichtswelten ermöglicht.Der erste digitale Qualitätsbericht der Lindenhofgruppe ist seit Mitte März 2024 verfügbar und ermöglicht unter anderem interessante Einblicke in die Qualitätsstrategie, die Behandlungsqualität und die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten der Lindenhofgruppe.Mit der Digitalisierung ihrer Publikationen hat die Lindenhofgruppe einen weiteren Schritt in Bezug auf Nachhaltigkeit, Stärkung ihrer Marke und Bekanntheit wie auch im Hinblick auf ihren Ruf als attraktive Arbeitgeberin unternommen.Weitere Informationen: lindenhofgruppe.ch/qb23LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 154 000 Patientinnen und Patienten versorgt, davon rund 27 000 stationär. Die Spitalgruppe bietet mit ihren 350 Belegärztinnen und -ärzten - neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung - ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und die Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende.