Stufenzinsanleihe - Jahr für Jahr mehr

Die Fed hat gestern nicht an der Zinsschraube gedreht. Nachdem die US-Inflation im Februar überraschend auf 3,2 Prozent gestiegen ist, schraubten die Marktteilnehmer ihre Erwartungen auf eine baldige Zinserhöhung bereits zurück. Allerdings bestätigte Fed-Chef Jerome Powell gestern auf der Pressekonferenz, dass in diesem Jahr mit Zinssenkungen zu rechnen ist.

Eine gewisse Erwartung steckt bereits in den Anleihenkursen. So sank die Rendite 4-jähriger US-Anleihen von rund fünf Prozent im Oktober 2023 auf aktuell 4,3 Prozent. Zum Jahreswechsel gingen viele Marktteilnehmer jedoch davon aus, dass die US-Notenbank früher mit der ersten Senkung beginnen würde und im Jahresverlauf bis zu sechs Zinssenkungen erfolgen könnten. Dies sorgte dafür, dass die Rendite 4-jähriger US-Anleihen zeitweise auf 3,8 Prozent sank. Nachdem die Inflationsraten längst noch nicht das Fed-Ziel von zwei Prozent erreicht haben und sich die Konjunktur sowie der US-Arbeitsmarkt durchaus robust zeigen, sah die Fed bisher noch keinen akuten Handlungsbedarf. Daher wird aktuell nur noch mit bis zu drei Zinssenkungen in diesem Jahr gerechnet. Diese angepasste Markterwartung spiegelte sich im jüngsten Renditeanstieg wider. Die aktuellen Renditen enthalten zudem eine gewisse Risikoprämie, falls es zu weiteren deutlichen Verzögerungen bei der Zinswende kommen sollte. Sobald die US-Notenbank jedoch erstmals die Zinsen senkt, dürfte der Risikoaufschlag schrittweise abgebaut werden und entsprechend zu rückläufigen Renditen am Anleihemarkt führen.

Schrittweise mehr

Die Barclays USD Stufenzins Anleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 17.04.2028 zum Nennbetrag von 1.000 US-Dollar zurückgezahlt. Während der Laufzeit finden insgesamt 4 Zinszahlungen statt. Die erste Zahlung in Höhe von 4,20 Prozent p. a. in US-Dollar erhalten Investoren nach 12 Monaten Laufzeit, am 17.04.2025. Die drei nächsten Zinszahlungen erfolgen anschließend jährlich am jeweiligen Zinszahlungstag. Die Höhe der jeweiligen Zinszahlung ist festgelegt und steigt stufenweise während der Laufzeit auf bis zu 4,80 % p. a. in US-Dollar an.

Investmentmöglichkeiten

Produkt WKN Emissions-/Verkaufspreis Rückzahlungstag Bemerkung Barclays USD Stufenzins Anleihe BC0K6V * 100,00 %** 17.04.2028 Zinssatz: 4,2% bis 4,8% p.a.

* Zeichnungsfrist bis 11.04.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags von 1.000 USD; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.03.2024; 10:40 Uhr

Bitte beachten Sie: Die Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde. Die Billigung des Prospektes ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der Barclays Bank PLC zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese Dokumente werden in elektronischer Form auf der Webseite barx-is.com bzw. unter https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses/ (abrufbar durch Eingabe der für das Wertpapier relevanten Wertpapierkennung - WKN oder ISIN - im Suchfunktionsfeld veröffentlicht. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind. Die Wertpapiere werden von der Barclays Bank PLC emittiert und von der UniCredit Gruppe vertrieben. Die UniCredit Gruppe unterliegt der Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Darüber hinaus untersteht die UniCredit Bank AG der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Werbung kann Links zu Webseiten Dritter enthalten, deren Inhalte die Bank weder überprüft noch sich mit der Verweisung zu eigen macht. Daher wird für diese Inhalte keine Haftung übernommen.