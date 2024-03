Hannover (www.anleihencheck.de) - Das MPC der Bank of England hat heute die Entscheidung zu den letzten Beratungen verkündet und belässt die Bank Rate bei 5,25%, so die Analysten der Nord LB.Kein Mitglied des Gremiums habe noch für Zinserhöhungen geworben, lediglich eine Person habe (erneut) für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte votiert. Somit belaufe sich die Stimmenverteilung auf 8-1. Es sei zum Ausdruck gebracht worden, dass die Inflation oberhalb von 2% keine Wurzeln schlagen solle und die restriktive Geldpolitik so lange aufrechterhalten werde, bis das Inflationsziel absehbar sei. Aufwärtsrisiken für diese bestünden natürlich weiterhin, vor allem mit Blick auf diverse Konflikte und die Schifffahrt. ...

