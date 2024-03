Der Goldpreis befindet sich am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr bei 2207 US-Dollar und verzeichnet somit einen bemerkenswerten Anstieg von 2,3 % in den letzten 24 Stunden. Betrachtet man das Wochenergebnis, so zeigt sich eine positive Entwicklung von 2,4 %. Diese Dynamik hat den Goldpreis auf ein nie dagewesenes Allzeithoch katapultiert, und die Marktlage wird klar von den Bullen dominiert.Eine Schlüsselrolle in der jüngsten Preisentwicklung spielt die Entscheidung der US-Notenbank (Fed), ihre Zinsprognosen zu bestätigen und für das Jahr 2024 dreimalige Zinssenkungen ...

