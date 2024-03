EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

PATRIZIA Geschäftsbericht 2023: Widerstandsfähige Plattform, EBITDA jedoch durch anspruchsvolles Marktumfeld belastet - vorsichtiger Optimismus für 2024 mit Fokus auf smart Real Asset Investments



21.03.2024 / 17:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorläufige Finanzergebnisse bestätigt: AUM in Höhe von 57,3 Mrd. EUR bestätigen Widerstandsfähigkeit der Plattform, EBITDA von 54,1 Mio. EUR durch anspruchsvolles Marktumfeld, Reorganisationsaufwand und sonstige Erträge erheblich beeinflusst

Erhöhung der Dividende um 3,0% auf 0,34 EUR je Aktie aufgrund der starken Bilanz und des soliden operativen Cashflows

Vorsichtiger Optimismus für das GJ 2024 mit einer EBITDA-Prognose von 30,0 - 60,0 Mio. EUR und AUM in einer Bandbreite von 54,0 - 60,0 Mrd. EUR

Strategische Neupositionierung als smart Real Asset Player für Investitionen in die Megatrends Digital Transition, Urban Transition 2.0, Energy Transition und Living Transition

Augsburg, 21. März 2024. PATRIZIA hat heute den Geschäftsbericht für das GJ 2023 veröffentlicht und die am 28. Februar 2024 an den Markt kommunizierten vorläufigen Finanzergebnisse für das GJ 2023 bestätigt.



Marktumfeld und Finanzergebnisse

PATRIZIA blieb ein aktiver Nettokäufer, wobei die für Kunden unterzeichneten Investitionen die Verkäufe und Kapitalrückflüsse mehr als ausglichen, was die Widerstandsfähigkeit der unabhängigen Investmentplattform des Unternehmens zeigt. Dennoch sanken die AUM um 3,2% auf 57,3 Mrd. EUR, was auf den Bewertungsdruck in einem anspruchsvollen Marktumfeld zurückzuführen ist.



Die Gebühreneinnahmen insgesamt beliefen sich auf 312,4 Mio. EUR (2022: 324,7 Mio. EUR). Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren in Höhe von 251,1 Mio. EUR stiegen im Vergleich zum Vorjahr weiter an (2022: 241,0 Mio. EUR; +4,2%) und kompensierten teilweise den marktbedingten Rückgang der Transaktionsgebühren auf 14,7 Mio. EUR (2022: 22,5 Mio. EUR; -34,6%) und der leistungsabhängigen Gebühren auf 46,6 Mio. EUR (2022: 61,2 Mio. EUR; -23,8%).



PATRIZIA reorganisierte den Geschäftsbetrieb und passte die Geschäftsausrichtung an das geringere Investitionsvolumen der Kunden im zweiten Halbjahr 2023 an. Der damit verbundene Reorganisationsaufwand in Höhe von 16,3 Mio. EUR (+63,9% ggü. Vorjahr) sowie das inflationäre Umfeld führten zu einem Anstieg der Aufwandsposten auf 293,6 Mio. EUR (2022: 280,5 Mio. EUR; +4,7%).



Infolgedessen belief sich das EBITDA auf 54,1 Mio. EUR (2022: 78,9 Mio. EUR; -31,5%). Ohne Berücksichtigung des Reorganisationsergebnisses belief sich das EBITDAR auf 69,9 Mio. EUR und lag damit am oberen Ende der jüngsten EBITDA-Prognose für das GJ 2023 von 50,0 - 70,0 Mio. EUR.



Mit einer Netto-Eigenkapitalquote von 69,0% und einer verfügbaren Liquidität von 291,0 Mio. EUR verfügt PATRIZIA weiterhin über eine solide Bilanz. Hinzu kommt ein für Investitionen zur Verfügung stehendes Kapital ("firepower") in den verwalteten Fonds in Höhe von 3,4 Mrd. EUR. Diese starke Position ist ein Wettbewerbsvorteil in einem nach wie vor unsicheren Marktumfeld und bietet finanziellen Spielraum sowohl für Investitionen für Kunden als auch für strategische Investitionen der PATRIZIA, wenn sich am Markt attraktive Chancen ergeben.



Neue Dividendenpolitik und Dividendenvorschlag für das GJ 2023

PATRIZIA hat darüber hinaus ihre Dividendenpolitik zu Beginn des GJ 2024 angepasst. Das Unternehmen beabsichtigt, seinen Aktionären über Marktzyklen hinweg stetig steigende Dividenden zu bieten, gestützt durch eine starke Bilanz und finanzielle Flexibilität. Langfristig strebt PATRIZIA an, mehr als 50% des auf die Gesellschafter entfallenden Konzernjahresüberschusses in Form von Dividenden auszuschütten. Die Anwendung dieser Dividendenpolitik für zukünftige Jahre ist abhängig von der Bilanzstärke, der Profitabilität, der verfügbaren Liquidität und dem generellen Markumfeld.



Der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE wird den Aktionären auf Basis des Vorschlags der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für das GJ 2023 eine Dividende je Aktie von 0,34 EUR vorschlagen. Dies ist die sechste Dividendenerhöhung in Folge, was einem Wachstum von 3,0% ggü. Vorjahr entspricht. Die Aktionäre werden während der virtuellen Hauptversammlung am 12. Juni 2024 über den Dividendenvorschlag abstimmen. Trotz des vorübergehend niedrigeren auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallenden Konzernjahresüberschusses, der ggü. Vorjahr um 20,8% auf 5,8 Mio. EUR gesunken ist, ermöglichen der weiterhin solide operative Cashflow (73,8 Mio. EUR im GJ 2023) und die starke Bilanz der PATRIZIA die Fortsetzung der steigenden Dividendenzahlungen an die Aktionäre.



Prognose für das GJ 2024

PATRIZIA geht mit einer vorsichtigen Zuversicht in das Jahr 2024. Das aktuelle makroökonomische Umfeld bleibt für die meisten Kunden des Konzerns eine Herausforderung, insbesondere im Immobilienbereich. Auf dieser Basis erwartet PATRIZIA für das GJ 2024 AUM in einer Bandbreite von 54,0 - 60,0 Mrd. EUR. Das Unternehmen erwartet eine weitere Verbesserung der Ertragsqualität durch eine solide Entwicklung der Verwaltungsgebühren, während die Beiträge aus leistungsabhängigen Gebühren und sonstigen betrieblichen Erträgen im Vergleich zum GJ 2023 geringer ausfallen dürften, so dass für das GJ 2024 eine EBITDA-Spanne von 30,0 - 60,0 Mio. EUR erwartet wird.



Strategische Neupositionierung als smart Real Asset Player

PATRIZIA ist sich bewusst, dass sich die Lage der Real Asset-Märkte, insbesondere des Immobilienmarktes, nach mehr als einer Dekade günstiger Wachstumsbedingungen erheblich verändert hat. Die Märkte befinden sich in einem grundlegenden Wandel, der von den fundamentalen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft beeinflusst wird. Die vier transitorischen Megatrends Digital Transition, Urban Transition 2.0, Energy Transition und Living Transition, die so genannten "DUEL"-Megatrends, werden den Real Asset-Sektor von morgen prägen:



Digital Transition - Digitalisierung und neue Technologien wie Echtzeitkonnektivität und künstliche Intelligenz haben unsere Art zu leben und Geschäfte zu machen verändert. Diese Umwälzung wird neue Möglichkeiten für künftige Geschäftsmodelle schaffen.



Urban Transition 2.0 - Städte werden zu Gravitationszentren für Innovation, für neue intelligente Technologien, insbesondere zur Beschleunigung der Dekarbonisierung, und für neue Arbeitsmodelle sowie modernes Wohnen.



Energy Transition - Der Klimawandel und die globale Erwärmung haben eine grundlegende Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien ausgelöst, die neue Investitionsmöglichkeiten in alternative nachhaltige Formen der Energieerzeugung und -speicherung bietet.



Living Transition - Das moderne Wohnen wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung, der sozialen Bedürfnisse und der zunehmenden Nachfrage nach intelligenten und erschwinglichen Wohnungen erheblich verändern.



Diese Megatrends erfordern neue Investmentansätze, um die AUM unserer Kunden zu schützen und neue Möglichkeiten der Wertschöpfung zu nutzen.



PATRIZIA will ein smart Real Asset Player werden mit dem klaren Anspruch, sustainable, market leading, ambitious, resilient und tech savvy zu sein, dabei in die Megatrends unserer Zeit zu investieren und langfristig attraktive Werte für ihre Kunden zu schaffen.



Die Kombination aus einem starken hausinternen Research- und Data-Intelligence-Team, lokalen Experten vor Ort, vorausschauenden Wertschöpfungs- und Dekarbonisierungsstrategien sowie einem tiefgreifenden Technologieverständnis verschafft PATRIZIA eine starke Positionierung, um ihren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten. Mit der fortschreitenden Konvergenz der Sektoren Immobilien und Infrastruktur werden Anlagestrategien zunehmend themenorientiert und nicht mehr nur nach Assetklassen ausgerichtet sein.



Um diese grundlegenden Veränderungen in einer Welt im Wandel zu gestalten und eine starke Basis für die Revitalisierung des Wachstums zu schaffen, wird das Jahr 2024 der Anpassung der Strategie und der Arbeitsweise des Unternehmens gewidmet sein.



Den Geschäftsbericht 2023, weitere Begleitdokumente sowie den Vergütungsbericht 2023 finden Sie hier .



Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 ist ab Ende April 2024 hier zu finden.



PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets

Seit 40 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in Immobilien- und Infrastrukturanlagen für institutionelle, semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen von ca. 57 Mrd. EUR und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an 28 Standorten weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 25 Jahren mehr als 600.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation.





Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.:+49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag



21.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com