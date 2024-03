Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Für die Aktie von Vulcan Energy Resources ging es am Donnerstag weiter gen Süden. Der Titel verlor gleich zwischen 10,5 und 11 %. Das sieht nicht gut aus, auch wenn die Aktie am Vortag noch mit dem Plus von gut 10,8 % reüssierte. Der Trend ist schon wieder eindeutig nach unten gerichtet, nachdem es über den Zeitraum von 7 Wochen keine neuen Nachrichten [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...