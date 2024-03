© Foto: Craig Ruttle/FR61802 AP/AP/dpa



Volker Schilling von Greiff capital Management erklärt im wO-TV-Interview, warum es ein gutes Zeichen für Anleger ist wenn Unternehmen, die eigenen Aktien zurückkaufen. Diese Praxis signalisiere nicht nur Vertrauen in das eigene Geschäft, sondern kann auch den Aktienkurs beflügeln, da weniger Aktien im Umlauf sind, was den Gewinn pro Aktie erhöht. Im Gegensatz zu Dividenden führen Rückkäufe nicht zu einer Steuerbelastung für die Aktionäre und stärken das Unternehmen gegenüber feindlichen Übernahmen, erklärt Schilling. Historisch gesehen haben Aktien von Unternehmen mit Rückkaufprogrammen oft bessere Renditen erzielt. Schilling erwähnt zudem ETFs, die in Aktienrückkaufprogramme investieren, …