MÜNCHEN, March 21, 2024, der Einkäufer von Unternehmen mit Anbietern von Fertigungsdienstleistungen verbindet, hat heute erweiterte Finishing-Optionen auf seinem Marktplatz xometry.eusowie die Einführung eines neuen Knowledge Hubs mit dem Namen xometry.proangekündigt, der speziell für Entwickler und Designer entwickelt wurde, um ihr Wissen rund um die Fertigung zu teilen. Außerdem kündigte Xometry den Start seines tschechischen Marktplatzes an, xometry.eu/cs, und damit den 15. Marktplatz des Unternehmens in der jeweiligen Landessprache.

"Der KI-gesteuerte Marktplatz von Xometry und die Suite cloudbasierter Lösungen helfen unseren Kunden, die Effizienz zu steigern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und lokal widerstandsfähige Lieferketten zu schaffen", so Dmitry Kafidov, General Manager von Xometry Europe. "Die Erweiterung unserer Finishing-Optionen um 200 klassische RAL-Farben ist nur das jüngste Beispiel für unsere Fähigkeit, unseren Kunden in ganz Europa erweiterte Menüoptionen zu bieten und gleichzeitig unser riesiges Netzwerk von Marktplätzen in der jeweiligen Landessprache auszubauen, wovon unsere Käufer und Lieferanten gleichermaßen profitieren."

Zu den Höhepunkten der heutigen Ankündigung gehören:

Käufer haben jetzt die Möglichkeit, Angebote für Projekte zu erstellen, indem sie unter mehr als 200 klassischen RAL-Farbcodes direkt über die Instant Quoting Engine von Xometry suchen.

Die Website Xometry.pro bietet ausführliche Community-Diskussionen zu Themen wie Materialien und Oberflächen, Industriedesign und CAD-Software, mehr als 100 maßgeschneiderte, ausführliche Artikel, Links zur Bibliothek von Xometry mit eBooks und Leitfäden, kostenlose Tools, Webinare und vieles mehr.

Der neue tschechische Marktplatz ist eine von 15 Websites in Landessprache - darunter Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch und mehr.



"Als weltweit führender Marktplatz-Anbieter bündeln wir unser umfangreiches Wissen über die Fertigung auf xometry.pro, einer neue Community für Entwickler und Produktdesigner, in der sie zusammenkommen und bewährte Verfahren austauschen können", so Kafidov.



Über Xometry

Xometryvon Xometry stellt Herstellern die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen. Gleichzeitig macht er es Ingenieuren und Einkäufern in kleinen und großen Unternehmen leicht, globale Fertigungskapazitäten zu erschließen und lokal belastbare Lieferketten aufzubauen. Die Xometry Instant Quoting Engine® nutzt Millionen von Daten, um komplexe Teile in Echtzeit zu analysieren, bringt Käufer weltweit mit den richtigen Lieferanten zusammen und liefert genaue Preise und Lieferzeiten. Mehr Informationen erhalten Sie unter xometry.eu/en/.

