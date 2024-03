Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Volker Schilling von Greif Capital Management beleuchtet die Vorteile von Investitionen in Unternehmen, die eigene Aktien zurückkaufen. Diese Praxis signalisiert nicht nur Vertrauen in das eigene Geschäft, sondern kann auch den Aktienkurs beflügeln, da weniger Aktien im Umlauf sind, was den Gewinn pro Aktie erhöht. Im Gegensatz zu Dividenden führen Rückkäufe nicht zu einer Steuerbelastung für die Aktionäre und stärken das Unternehmen gegenüber feindlichen Übernahmen. Historisch gesehen haben Aktien von Unternehmen mit Rückkaufprogrammen oft bessere Renditen erzielt. Schilling erwähnt zudem ETFs, die in Aktienrückkaufprogramme investieren, als attraktive Option für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Er betont die Wichtigkeit, die finanzielle Stärke und Marktposition eines Unternehmens zu berücksichtigen, da nur solide Unternehmen nachhaltige Rückkaufprogramme finanzieren können. Wieso Schilling in dieser Kategorie besonders gut Investment-Chancen sieht: Das und mehr jetzt im Interview.