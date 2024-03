DJ Deutsche Bank holt Tony Kerrison für IT-Infrastruktur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank holt Tony Kerrison ab 1. Mai als Leiter der neuen Abteilung Group Technology Infrastructure sowie für die Leitung des Bereichs Technologie, Daten und Innovation in Amerika. Er werde von New York aus arbeiten und an Bernd Leukert, Chief Technology, Data and Innovation Officer und Mitglied des Vorstands, berichten, teilte die Deutsche Bank am Donnerstagabend mit. Kerrison soll für den weiteren Umbau der Technologie der Deutschen Bank verantwortlich sein.

Kerrison kommt von der Bank of America, wo er zuletzt als Chief Technology Officer und Leiter des Bereichs Core Technology Infrastructure weltweit für die Strategie, Architektur, Engineering und den Betrieb der Technologie-Infrastruktur für alle Geschäftsbereiche verantwortlich war.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2024 13:26 ET (17:26 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.