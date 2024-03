COO Nicholas Cumins wird zum 1. Juli 2024 zum CEO befördert, während Greg Bentley künftig als Executive Chair fungieren wird

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute bekannt, dass Greg Bentley mit Wirkung zum 1. Juli 2024 als CEO von Bentley Systems zum Posten als Executive Chair des Board of Directors wechseln wird. Der derzeitige COO Nicholas Cumins wird dann zum CEO befördert und dem Board of Directors zur Aufnahme vorgeschlagen.

Greg Bentley, CEO von Bentley Systems, wird zum 1. Juli 2024 Executive Chair.

Die Ankündigung wurde während der Eröffnungsveranstaltung für den neuen britischen Hauptsitz von Bentley Systems in der Stadt London gemacht, die den Auftakt für die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum des Unternehmens bildete.

Nicholas Cumins, designierter CEO

Cumins ist seit Januar 2022 als COO von Bentley Systems tätig. Er kam im September 2020 als Chief Product Officer zu Bentley Systems, noch vor dem Börsengang des Unternehmens. Zuvor war er General Manager von SAP Marketing Cloud und arbeitete als Chief Product Officer bei Scytl, einer Plattform für Online-Abstimmungen, sowie als Senior Vice President of Product bei OpenX, einem Pionier im Bereich programmatische Werbung. Bevor er zu OpenX ging, war er bereits in verschiedenen leitenden Positionen bei SAP tätig, unter anderem im Produktmanagement, der Unternehmensstrategie und der Geschäftsentwicklung. Cumins hat die französische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und lebt in Frankreich. Er besitzt die Abschlüsse Maîtrise de Droit (Rechtswissenschaften) und Maîtrise de Sciences de Gestion (Wirtschaftswissenschaften) von der Universität Paris II Panthéon-Assas (Paris).

Nicholas Cumins sagte: "In diesem Jahr feiern wir das 40-jährige Jubiläum von Bentley Systems, einem Unternehmen, das in erster Linie von Ingenieuren für Ingenieure gegründet wurde. Es ist bemerkenswert, dass das Unternehmen während dieser vier Jahrzehnte von den Gründern und deren Familien geführt wurde. Unter Gregs Leitung wurde ein außerordentliches Vermächtnis an langfristigem Wachstum, nachhaltiger Innovation und Wertschöpfung geschaffen, inspiriert durch sein Engagement, die Infrastruktur der Welt voranzubringen, um die Lebensqualität zu verbessern. Greg hatte einen bedeutenden Einfluss auf das Leben und die Karrieren von Mitarbeitenden von Bentley und, gemeinsam mit ihnen, auf Infrastrukturingenieure weltweit, die stolz auf ihre Arbeit sind und auf das, was sie mit Bentley-Software erreichen können. Sein Unternehmergeist ist tief in der Kultur und den Werten des Unternehmens verankert. Ich fühle mich geehrt, dass ich in seine Fußstapfen treten darf, und ich spreche stellvertretend für das Führungsteam von Bentley, wenn ich sage, dass wir zuversichtlich sind, was unsere Bereitschaft und unsere Wachstumsmentalität für die kommenden Jahrzehnte angeht."

Greg Bentley, designierter Executive Chair

Greg Bentley ist seit 1995 CEO und der älteste von fünf Brüdern, die Bentley Systems gegründet haben. Keith, Ray und Barry Bentley sind in den letzten Jahren in den Ruhestand getreten und bleiben dem Unternehmen als Vorstandsmitglieder erhalten.

Greg Bentley sagte: "Ich freue mich sehr, dass ich mich in diesem Jahr (im Alter von 69 Jahren) von meinen Aufgaben als CEO zurückziehen kann, und zwar voller Zuversicht, dass Bentley Systems mit dem Abschluss unseres erweiterten Nachfolgeprozesses nun eindeutig in der Lage ist, sein Potenzial weiter auszubauen und gleichzeitig seine bisherige Leistung zu erhalten. Unter Nicholas Cumins, der seit Januar 2022 als COO (und zuvor als Chief Product Officer) im Unternehmen tätig ist, haben sich sowohl unser ARR-Wachstum als auch unsere Gewinnspannen kontinuierlich verbessert und die höchsten Werte in unserer knapp 40-jährigen Geschichte erreicht. In den mehr als drei Jahren seit dem Börsengang von BSY und der dadurch bedingten voraussichtlichen Pensionierungswelle haben wir unsere Geschäftsführung mit einem gut funktionierenden Kader verstärkt, der zwar 20 Jahre jünger ist, aber von wertvollen Erfahrungen mit börsennotierten Unternehmen profitiert und bereits jetzt erfolgreich zusammenarbeitet."

"Am wichtigsten ist, dass unser Vorstand Nicholas als den idealen CEO für unsere Zukunft bestimmt hat, weil er unsere Beständigkeit respektiert und in unseren ‚Familienwerten' des Engagements für den Erfolg unserer Mitarbeitenden und damit auch für den Erfolg unserer Anwender und Kunden verkörpert. Ebenso begeistert bin ich persönlich von der Entschlossenheit und dem Eifer von Nicholas und dieser nächsten Generation von Führungskräften für technische und kommerzielle Innovationen im Rahmen unseres langfristigen Ziels."

"Ich freue mich darauf, künftig als Executive Chair einen Beitrag zu leisten. Ich werde Nicholas nicht nur hinter den Kulissen bei den für ihn neuen Aufgaben unterstützen, sondern auch weiterhin für die allgemeine Kapitalzuteilung verantwortlich sein, z. B. für potenzielle Übernahmen von Plattformen. Und natürlich werde ich auch weiterhin regelmäßig Kontakt mit unseren Investoren pflegen, mit denen ich eine besondere Verbindung aufgebaut habe. Auf die nächsten 40 Jahre von Bentley Systems!"

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, im Schienenverkehr und Verkehrswesen, im Bereich Wasser und Abwasser, bei öffentlichen Bauarbeiten und in der Versorgungswirtschaft, bei Gebäuden und Campus, im Bergbau sowie für Industrieanlagen eingesetzt. Zu unserem Angebot, das auf der iTwin-Plattform für digitale Zwillinge für Infrastruktur basiert, gehören MicroStation und die Bentley Open-Anwendungen für die Modellierung und Simulation, die Software von Seequent für Geofachleute und die Bentley Infrastructure Cloud mit ProjectWise für die Projektabwicklung, SYNCHRO für das Baumanagement und AssetWise für den Anlagenbetrieb. Die 5.200 Mitarbeitenden von Bentley Systems erwirtschaften in 194 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde USD.

