Positive Neuigkeiten aus dem Wasserstoffsegment wurden in den letzten Wochen von den Börsianern erfolgreich ignoriert und auch bei Plug Power wollte sich beim Aktienkurs kein echter Fortschritt bemerkbar machen. An den meisten Tagen blickten die Anteilseigner im laufenden Jahr auf rote Vorzeichen. Doch am gestrigen Mittwoch konnten endlich wieder einmal die Bullen den Ton angeben.Anzeige:Um gleich 8,3 Prozent sprang die Aktie von Plug Power (US72919P2020) gestern an und bewegte sich damit auf 3,52 US-Dollar in die Höhe. Das reicht noch nicht, um im Chart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...