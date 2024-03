The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.03.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.03.2024



ISIN Name

CA0324721020 ANACOTT ACQUISITION CORP.

CA05591K1093 BMEX GOLD INC

CA0688921083 BARSELE MINERALS

CA64016L1013 NEIGHBOURLY PHARMACY

CA75867R2037 REFINED METALS CORP

FR0000184798 ORPEA ACT.NOM. EO 0,01

LU0378434236 LYX EURO ST DIV 30 ETF I

US60855D2009 MOLECULIN BIOTECH DL-,001

XS2439087367 REN10 HLDG 22/27 FLR

