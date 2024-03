© Foto: Aytac Unal - picture alliance / AA



Der bevorstehende Börsengang von Truth Social könnte Donald Trump einen Milliardengewinn bescheren. Schon nächste Woche könnte es soweit sein. Am Freitag stimmen die Aktionäre der SPAC-Firma darüber ab. Die Details. Donald Trump steht unter finanziellem Druck. Zum einen kämpft er mit einem geringeren Wahlkampfbudget als sein Rivale Joe Biden, zum anderen muss er in einem Betrugsprozess in New York eine Bürgschaft in Höhe von 454 Millionen US-Dollar hinterlegen - eine Summe, die Trump derzeit nicht aufbringen kann. Truth Social, ein soziales Netzwerk, das Trump 2021 gründete, nachdem er von Facebook, Twitter und YouTube ausgeschlossen wurde, könnte seine finanzielle Rettung werden. Denn der …