Das neue LLM-basierte U-Analyze vereinfacht die Art und Weise, wie Customer-Experience-Führungskräfte die Leistung ihrer Kundenservice-Abläufe verwalten, drastisch

Uniphore eines der weltweit größten KI-Unternehmen, kündigte ein umfangreiches Upgrade seiner Analyselösung U-Analyze an, die auf der branchenführenden multimodalen KI-Plattform des Unternehmens aufbaut, um Kunden einen effektiven Datenzugriff zu ermöglichen und ihre KI-Anforderungen zu erfüllen.

Diese neue generative, KI-gestützte Version von U-Analyze erfüllt direkt den wachsenden Bedarf globaler Unternehmen, die Leistungsfähigkeit von KI und ihren eigenen Daten zu nutzen. Auf der Grundlage von Kundengesprächen über Text, Sprache und Video können Führungskräfte fundierte, zeitnahe und datengestützte Entscheidungen treffen, um das Kundenerlebnis und die Leistung ihrer Mitarbeiter zu revolutionieren.

Diese Ankündigung ist ein bewusster nächster Schritt nach der Einführung von Uniphores bahnbrechendem U Capture, einer KI-nativen Lösung, die die Fähigkeit der Kunden zur Erfassung, Strukturierung und Anwendung einer ganzen Reihe von multimodalen Daten unterstützt angetrieben durch die X-Plattform des Unternehmens. Ein wesentlicher Vorteil für die Kunden besteht darin, dass sie jederzeit über ihre eigenen Daten verfügen und darauf zugreifen können, um einen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen.

Unterstützt durch die leistungsstarke X-Plattform von Uniphore arbeitet U-Analyze nahtlos mit U-Capture zusammen, um Konversationsdaten in Echtzeit zu analysieren und einzigartige KI-gesteuerte Erkenntnisse für jedes Unternehmen zu generieren. Diese Erkenntnisse, zusammen mit den automatisierten und manuellen Coaching-Funktionen, ermöglichen es Unternehmen, das Kundenerlebnis und die Kundenbindung kontinuierlich zu verbessern. Letztendlich hilft U-Analyze Unternehmen dabei, Kunden- und Marktbedürfnisse vorherzusagen und sich an sie anzupassen.

Kombiniert man die Leistungsfähigkeit der beiden Lösungen, liefern die Analysen zeitnahe, KI-generierte Erkenntnisse, die das Potenzial haben, die Kundenzufriedenheit und -bindung drastisch zu verbessern.

"Mit der unternehmensgerechten KI-Plattform von Uniphore, die die Art und Weise verändert, wie unsere Kunden die Macht und den Wert von Daten nutzen können, wird die Analytik nie wieder dieselbe sein", sagte Umesh Sachdev, CEO und Mitgründer von Uniphore "Dies ist ein wichtiger Meilenstein in Uniphores unermüdlichem Engagement für unsere globalen Unternehmenskunden auf ihrem Weg zu KI-gesteuerten Unternehmen."

Eine kürzlich von Uniphore gesponserte globale Umfrage unter mehr als 500 Contact Center-Führungskräften unterstreicht den Bedarf an KI-gesteuerten Erkenntnissen. So gaben beispielsweise fast 40 der Befragten an, dass ihnen die Daten fehlen, um schnell auf Geschäftsentscheidungen zu reagieren oder die Erfahrungen ihrer Kunden zu verbessern. Außerdem gaben 86 der Befragten an, dass die Entscheidungen, die sie treffen, nicht in erster Linie datengestützt sind, was die enormen Möglichkeiten für Führungskräfte und Unternehmen unterstreicht, ihre eigenen Daten zu nutzen.

"Unternehmen sind auf der Suche nach besseren Erkenntnissen und nach besseren Conversational-Analytics-Lösungen. Herkömmliche Analyselösungen beinhalten nicht unbedingt die Technologien, die die aktuelle Innovationswelle in Unternehmen vorantreiben einschließlich generativer KI und Wissens-KI", sagte Hayley Sutherland, Research Manager, Conversational AI Intelligent Knowledge Discovery bei IDC "Mit diesen Upgrades für U-Analyze bleibt Uniphore an der Spitze dieser Innovationen und hilft Unternehmen, die Nadel zu bewegen, wenn es um KI-gesteuerte, umsetzbare Erkenntnisse auf der Grundlage von Kundeninteraktionen geht, die einen großen Einfluss auf Geschäftsprozesse und -ergebnisse haben können."

Uniphore wird auf der Enterprise Connect im Gaylord Palms in Orlando, Florida, vom 25. bis 28. März 2024 an Stand 306 in der AI Innovation Zone vertreten sein.

Über Uniphore

Uniphore ist eines der größten B2B-Unternehmen im Bereich KI seit Jahrzehnten bewährt, skalierbar und für Unternehmen konzipiert. Das Unternehmen treibt die Geschäftsergebnisse in mehreren vertikalen Branchen und den größten globalen Implementierungen voran. Uniphore integriert KI in jeden Teil des Unternehmens, der Auswirkungen auf den Kunden hat. Wir liefern die einzige multimodale KI-Architektur, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt und generative KI, Wissens-KI und Emotions-KI mit Workflow-Automatisierung und einem Co-Piloten kombiniert, der Sie führt. Wir wissen besser als jeder andere, wie man Sprache, Video und Text erfasst und wie man alle Arten von Daten analysiert. Da KI immer leistungsfähiger wird, wird jeder Teil des Unternehmens, der sich auf den Kunden auswirkt, gestört werden. Wir glauben, dass die Zukunft im Bindegewebe zwischen Menschen, Maschinen und Daten basieren wird: alles im Dienste der Schaffung möglichst menschlicher Prozesse und Erfahrungen für Kunden und Mitarbeiter.

