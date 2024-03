NEW YORK (dpa-AFX) - Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag und Konjunkturoptimismus haben die US-Aktienmärkte auch am Donnerstag angetrieben. Die großen Indizes erklommen weitere Höchststände. Der Dow Jones Industrial schloss mit 39 781,37 Punkten und damit 0,68 Prozent im Plus.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,32 Prozent auf 5241,53 Zähler. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es am Ende um 0,44 Prozent auf 18 320,38 Punkte aufwärts. Frische US-Konjunkturdaten zeigten am Donnerstag keinen größeren Einfluss auf die Notierungen.

Am Vorabend hatten die US-Börsen in der Schlussphase deutlichen Rückenwind von der Aussicht auf womöglich drei Leitzinssenkungen in diesem Jahr bekommen. Unter Anlegern verfestigt sich denn auch die Erwartung, dass es Mitte des Jahres eine erste Zinssenkung geben wird.

Die Marktteilnehmer hätten nach den heißeren Inflationsdaten zu Jahresanfang Schlimmeres erwartet, erklärten die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg mit Blick auf die Fed-Signale vom Vortag. Neben dem unveränderten Leitzinspfad fu?r dieses Jahr hätten auch Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell zur Entwicklung der Bilanz der Notenbank positiv gestimmt. "Der Fed-Chef habe angedeutet an, dass der Bilanzabbau in naher Zukunft verlangsamt werden könnte."

Dennoch ist laut den LBBW-Experten weiterhin Vorsicht vor allzu optimistischen Erwartungen geboten. Nicht nur sei die erste Zinssenkung frühestens fu?r Juni zu erwarten, sondern auch eine Rückkehr zu nachhaltiger Preisstabilität lasse sich aus heutiger Sicht noch nicht erkennen./mis

