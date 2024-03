Umfang und Geschwindigkeit der Einführung der KI haben die Erwartungen übertroffen. Es geht beispielsweise um Dinge wie Cloud-Dienste, Fahrassistenz, medizinische Versorgung oder intelligente Fertigung. Der Bau von Produktionslinien ist nötig, damit Investitionen. Der Bedarf an Chipkomponenten wird die Halbleiter- und Elektronikindustrie anheizen. Dies wiederum wird sich auf die industrielle Nachfrage nach Edelmetallen auswirken. Die Zeit, in der es Probleme am Halbleitermarkt gab, sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...