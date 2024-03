© Foto: Vlad Karkov - dpa



Die Zahlen des US-Sportbekleidungsherstellers Nike sind eines der letzten Highlights der laufenden US-Quartalssaison. Diese sind besser als erwartet, insgesamt aber gemischt ausgefallen.Ein Coup ist dem US-amerikanischen Sportbekleidungshersteller am Donnerstag bereits gelungen: Der Deutsche Fußball-Bund wird nach über 70 Jahren Partnerschaft seinen Ausrüstervertrag mit Adidas kündigen und die Fußballnationalmannschaft ab 2027 in den Trikots von Nike auflaufen lassen. Zwei Gegner auf einmal: Erwartungen des Marktes und Zahlen der Konkurrenz Aber hat das in einer Wachstumskrise steckende Unternehmen - die Erlöse treten bereits seit eineinhalb Jahren auf der Stelle - auch mit seinen …