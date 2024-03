Hohe Kosten, Kosten und Aufwand für das Einspielen von Sicherheitspatches und die Notwendigkeit von Upgrades, um den vollen Support zu erhalten, werden als die drei größten Herausforderungen in Bezug auf Oracle Database genannt

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, -Produkten und -Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Third-Party-Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute die Ergebnisse der Foundry-Umfrage "Forces Driving the Future of Your Oracle Database Road Map." bekannt. Die von Rimini Street gesponserte Umfrage wurde unter mehr als 100 in den USA ansässigen Oracle-Anwendungsmanagern und -Leitern, Datenbankarchitekten, Datenbankadministratoren und leitenden IT-Managern durchgeführt.

Die Umfrage analysiert die Strategien, die zugrundeliegenden Kräfte, die Veränderungen vorantreiben, und die Herausforderungen, denen sich Oracle Database-Kunden gegenübersehen, wenn der Premier Support für 19c im April 2024 ausläuft, gefolgt vom Extended Support von Oracle im Jahr 2027.

Erkenntnis Nr. 1: Aktuelle Database Releases entsprechen den Geschäftsanforderungen

Die Mehrheit der Teilnehmer plant, Oracle Database weiterhin zu nutzen (78 %)

Die Umfrage zeigt, dass die meisten Unternehmen auf Oracle angewiesen sind und eine hohe Anzahl von Oracle-Instanzen im Einsatz haben: Im Durchschnitt betreiben die Umfrageteilnehmer 182 Instanzen.

Um weiterhin vollen Support von Oracle zu erhalten, müssen Unternehmen ein Upgrade durchführen, das sowohl teuer als auch ressourcenintensiv sein kann. Da 75 der Befragten mit ihrer Investition in die Oracle Database zufrieden sind, haben sie kaum einen Anreiz für ein Upgrade.

Erkenntnis Nr. 2: Die meisten Kunden, die 19c oder eine frühere Version verwenden, müssen in Zukunft mit teuren Upgrades oder dauerhaftem Support rechnen

Die meisten Befragten (79 %) nutzen Version 19c oder eine ältere Version.

Die Daten zeigen, dass 41 der Befragten die Version 19c der Oracle Database einsetzen, während 38 eine Oracle Database Instance verwenden, die älter als 19c ist. Für letztere gibt es heute nur den minimalen Sustaining Support Service von Oracle, während für erstere der Sustaining Support bis 2027 vorgesehen ist.

Laut der Oracle Lifetime Support Policy beinhaltet der Sustaining Support von Oracle keine neuen Updates und Datenkorrekturen, keine neuen Sicherheitswarnungen und kritischen Patch-Updates, keine neuen Upgrade-Skripte, keine Verpflichtung und Richtlinien für die Beantwortung von Serviceanfragen des Schweregrads 1 innerhalb von 24 Stunden und andere wichtige Funktionen.

Erkenntnis Nr. 3: Kunden müssen Kosten, Aufwand und Upgrades stemmen

Die drei größten Herausforderungen für Oracle Database sind: Hohe Kosten (38 %), Kosten und Aufwand für das Einspielen von Sicherheits-Patches (38 %) und regelmäßige Upgrades zur Aufrechterhaltung des vollen Supports (37 %)

Die meisten Befragten geben an, dass ihre Oracle Database kundenspezifische Anpassungen enthält, wobei mehr als ein Drittel angibt, dass ihre Instanzen "stark" angepasst sind. Diese Unternehmen stehen daher vor einer wichtigen strategischen Entscheidung: Entweder sie investieren viel Zeit und Geld in ein Upgrade oder sie erhalten die nötige Unterstützung, um die Lebensdauer ihrer aktuellen Investition in die Oracle Database zu verlängern.

Erkenntnis Nr. 4: Oracle Database-Kunden lagern aus, um zu optimieren

Mehr als ein Drittel der Befragten (36 %) lagern die Verwaltung ihrer Oracle Database aus, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen

Angesichts beschränkter Ressourcen wie Zeit und Geld lagern mehr als 36 der Befragten einige Aspekte der Verwaltung ihrer Oracle Database-Infrastruktur an einen Managed Service Provider aus, um die Leistung zu optimieren und zu verbessern (47 %), die Kosten und die Belastung der Mitarbeiter zu reduzieren (45 %) und sich mehr auf Innovationen zu konzentrieren (37 %).

"Da die meisten Oracle Database-Kunden 19c oder frühere Versionen einsetzen und von der Stabilität dieser Versionen profitieren, bietet der Zwang, ein Upgrade auf eine neuere Version durchzuführen, nicht genügend ROI, um den finanziellen und ressourcenbezogenen Aufwand zu rechtfertigen", sagt Robert Freeman, Autor von Oracle Database RMAN Backup and Recoveryund Senior Director, Product Management for Database and Middleware bei Rimini Street. "Wir beobachten, dass immer mehr Entscheidungsträger eine größere Kontrolle über ihre IT-Roadmap übernehmen, indem sie "Nein" zu den Unterbrechungen und Kosten von Upgrades sagen und "Ja" dazu sagen, ihre Mitarbeiter, Zeit und Geld auf strategische Initiativen zu lenken, die ihre Wachstums- und Rentabilitätsziele beschleunigen."

"Es gibt eine Reihe von Optionen, um qualitativ hochwertigen End-to-End-IT-Support und -Dienstleistungen zu erhalten, einschließlich Zero-Day-Sicherheit, die keine umfangreichen und teuren Regressionstests erfordern und eine umfassende Abdeckung Ihrer individuellen Umgebung ermöglichen", so Freeman. "Kunden wie die Hyundai Motor Group zahlen bei Rimini Street nicht mehr über 20 der Anschaffungskosten für die DBMS-Lizenz für Wartung und Support, sondern können 50 der jährlichen Supportgebühren einsparen und erhalten gleichzeitig Unterstützung für Anpassungen, die Oracle nicht abdeckt."

"IT-Führungskräfte stehen unabhängig von der Größe eines Unternehmens immer vor der Herausforderung, Innovationen zu liefern und zugleich den Gewinn zu steigern. Um den ROI zu steigern und die Flexibilität zu erhalten, orientieren sich erfolgreiche IT-Roadmaps an den Bedürfnissen des Unternehmens und nicht an den Anforderungen der Anbieter", sagt Freeman.

Den vollständigen, umfassenden Bericht "Forces Driving the Future of Your Oracle Database Road Map" finden Sie hier.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Familie einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Bis heute haben sich mehr als 5.500 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als ihren zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen verlassen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf Twitter Instagram Facebook und LinkedIn (IR-RMNI)

